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57 минут назад

Американцы удивили ажиотажным спросом на розовые Jeep

Американцы удивили концерн Stellantis ажиотажным спросом на розовые внедорожники Jeep. Новый хроматический пурпурный колер Tuscadero Pink добавили в палитру в августе, и первоначально планировалось, что заказать яркие Wrangler можно будет до ноября. Однако цвет оказался настолько популярным, что Jeep продлит производство розовых вездеходов на 2022 модельный год, а заказы на новинку продолжат принимать до конца декабря.

Американцы удивили ажиотажным спросом на розовые Jeep
Фото: © Jeep© Jeep

Глава североамериканского филиала Jeep Джим Моррисон признался, что спрос на розовые Wrangler превзошёл ожидания. Колер Tuscadero Pink заказывали чаще, чем другие оттенки, добавленные в палитру в честь 80-летия бренда Jeep.

Покупателей не останавливает тот факт, что за особую краску кузова нужно доплатить 395 долларов — за неполные четыре месяца было забронировано без малого 30 тысяч розовых Wrangler! Ставка маркетологов на смелую цветовую гамму и слом стереотипов оправдалась на все сто процентов, и в Jeep даже не стали повышать цену на волне спроса. Как и прежде, Tuscadero Pink доступен для всех модификаций Wrangler, включая самые дорогие версии Rubicon, 4xe и 392.

Главный конкурент Jeep Wrangler — внедорожник Ford Bronco — с августа тоже можно заказать в необычных цветах. «Голубой овал» сделал ставку на исторический тёмно-зелёный оттенок и красный металлик, идентичный тому, в который красили «заряженный» Focus ST.

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