Американцы удивили ажиотажным спросом на розовые Jeep

Американцы удивили концерн Stellantis ажиотажным спросом на розовые внедорожники Jeep. Новый хроматический пурпурный колер Tuscadero Pink добавили в палитру в августе, и первоначально планировалось, что заказать яркие Wrangler можно будет до ноября. Однако цвет оказался настолько популярным, что Jeep продлит производство розовых вездеходов на 2022 модельный год, а заказы на новинку продолжат принимать до конца декабря.
Глава североамериканского филиала Jeep Джим Моррисон признался, что спрос на розовые Wrangler превзошёл ожидания. Колер Tuscadero Pink заказывали чаще, чем другие оттенки, добавленные в палитру в честь 80-летия бренда Jeep.
Покупателей не останавливает тот факт, что за особую краску кузова нужно доплатить 395 долларов — за неполные четыре месяца было забронировано без малого 30 тысяч розовых Wrangler! Ставка маркетологов на смелую цветовую гамму и слом стереотипов оправдалась на все сто процентов, и в Jeep даже не стали повышать цену на волне спроса. Как и прежде, Tuscadero Pink доступен для всех модификаций Wrangler, включая самые дорогие версии Rubicon, 4xe и 392.
Главный конкурент Jeep Wrangler — внедорожник Ford Bronco — с августа тоже можно заказать в необычных цветах. «Голубой овал» сделал ставку на исторический тёмно-зелёный оттенок и красный металлик, идентичный тому, в который красили «заряженный» Focus ST.