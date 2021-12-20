Американцы удивили ажиотажным спросом на розовые Jeep

Американцы удивили концерн Stellantis ажиотажным спросом на розовые внедорожники Jeep. Новый хроматический пурпурный колер Tuscadero Pink добавили в палитру в августе, и первоначально планировалось, что заказать яркие Wrangler можно будет до ноября. Однако цвет оказался настолько популярным, что Jeep продлит производство розовых вездеходов на 2022 модельный год, а заказы на новинку продолжат принимать до конца декабря.

Фото: © Jeep © Jeep

Глава североамериканского филиала Jeep Джим Моррисон признался, что спрос на розовые Wrangler превзошёл ожидания. Колер Tuscadero Pink заказывали чаще, чем другие оттенки, добавленные в палитру в честь 80-летия бренда Jeep.

Покупателей не останавливает тот факт, что за особую краску кузова нужно доплатить 395 долларов — за неполные четыре месяца было забронировано без малого 30 тысяч розовых Wrangler! Ставка маркетологов на смелую цветовую гамму и слом стереотипов оправдалась на все сто процентов, и в Jeep даже не стали повышать цену на волне спроса. Как и прежде, Tuscadero Pink доступен для всех модификаций Wrangler, включая самые дорогие версии Rubicon, 4xe и 392.