Как выявить проблемы с коммутатором

Коммутатор – один из главных элементов в электрическом оборудовании автомобилей. Его главная задача – обеспечивать бесперебойную работу бесконтактной системы зажигания. Узел находится под капотом, то есть именно там он и крепится.

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Устройство надежно, выдерживает очень сильные вибрации, не страдает от ударных нагрузок. Это особенно важно, ведь в корпусе узла находится электроника, она очень чувствительна ко всем воздействиям, даже самым незначительным. В основе его лежит схема. Пользователь сам может задавать программирование, устанавливать нужный ему коэффициент задержки. От того, насколько показатель корректен, зависит запуск холодного мотора.

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Настройки максимально четкие. С их помощью удается ускорять частоту вращения коленвала, тем самым удается исключить проблемы в его работе.

Параметры коммутатора могут различаться, но, как правило, незначительно. Диапазон напряжений равняется от 6 до 16 вольт. Если говорить о рабочем уровне напряжения, то он составляет 13.5 вольт.

Самый главный признак того, что с коммутатором что-то не в порядке – исчезает искра. Появляются проблемы с запуском двигателя, он начинает глохнуть. Многие тут же спешат его менять, однако, торопиться не стоит. Важно выявить причину проблемы. Все дело в том, что искра может исчезнуть по разным причинам - порвался ремень ГРМ, проблемы в катушке зажигания, неисправность проводки и прочее.

Именно поэтому прежде, чем что-то делать, проведите полную диагностику. Самый быстрый, эффективный метод – использование диагностического сканера. Прибор прост, стоимость приемлемая. Воспользоваться им можно самостоятельно, а можно обратиться в сервисный центр. Многие сканеры совместимы с новыми и старыми автомобилями, начиная с 1993 года.

Если все узлы были продиагностированы и другая проблема не нашлась, можно начать заниматься коммутатором. Несмотря на то, что конструкция сложная, разобраться с ней можно и своими силами.

Многие автовладельцы решают не мучиться, просто меняют коммутатор на новый. И стоит отметить, что подобный метод имеет свои преимущества:

Не нужно тратить лишнее время на проверку. Ставится новая деталь и проблема исчезает.Удастся сразу понять, в этом была причина всех проблем или нет. На самом деле, страхи неоправданные, ведь, чтобы проверить коммутатор, нужно потратить всего несколько минут.

Чтобы сделать все в домашних условиях, нужно взять контрольную лампу с напряжением 12 вольт, а также набор ключей, который, как правило, стандартный.