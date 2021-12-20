Как правильно мыть автомобиль зимой

Зимой автомобиль нужно мыть не реже, чем летом, рассказал агентству "Прайм" эксперт автомобильного сайта "Дром" Игорь Олейников.
По его словам, это необходимо для защиты кузова машины от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги.
"При этом не стоит мыть авто при низких отрицательных температурах – это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах машины", – пояснил эксперт.
Олейников посоветовал мыть автомобиль, когда температура воздуха на улице выше минус пяти градусов, сушить машину после мойки, протирать и продувать все замки и резиновые уплотнители, а также наносить на них специальные составы.