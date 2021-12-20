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5 часов назад

Назван кроссовер, который почти невозможно продать

Почему кроссоверы Mercedes-Benz M-Class не пользуются популярностью на вторичном рынке.

Какие кроссоверы почти невозможно продать
Фото: Car.ruCar.ru

Возможность перепродажи автомобиля зависит от нескольких факторов. Среди них: стойкость к коррозии и износу, надежность основных агрегатов.

Как показывает практика, повышенным спросом не могут похвастаться представители премиального сегмента. Среди них и Mercedes-Benz M-Class, который сходил с конвейера в период с 2005 по 2011 годы.

Модель не имеет нареканий. Однако покупателей, по причине повышенного транспортного налога, отпугивает мощность представленных в линейке двигателей – 272, 306 и 388 лошадиных сил. К слову, выпускалась также версия Mercedes-Benz ML 63 AMG с агрегатом на 6,2 литров и 510 л.с.

Есть еще одно обстоятельство. Так получилось, что моторы у M-Class достаточно капризны. Они имеют большой расход топлива и нуждаются в дополнительном обслуживании.

Car.ru

Справедливости ради стоит отметить, что Mercedes-Benz M-Class не единственный премиальный кроссовер, имеющий проблемы с ликвидностью. Все вышесказанное вполне применимо к BMW X5 и X6 с двигателями на 249, 313, 381 и 450 лошадиных сил. В список можно добавить и Audi Q7.

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