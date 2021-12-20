Когда и насколько подорожают новые УАЗы

В распоряжении портала «Автоновости дня» оказался обновленный прайс-лист на модели УАЗа, который начнет действовать с 1 января 2022 года. Согласно документу, с наступлением нового года весь модельный ряд марки подорожает на 25–34,6 тысячи рублей, или 1,7-2,6 процента. В меньшей степени вырастут цены на Hunter и СГР (она же Буханка), которые получат прибавку в 25 тысяч рублей, а заметнее прочих подорожает УАЗ Профи — на 30-34 тысячи рублей в зависимости от комплектации.

Фото: © УАЗ © УАЗ

УАЗ Патриот и Пикап подорожают на 30 тысяч рублей: первый будет стоить 1 164 000-1 695 000 рублей, а второй 1 189 000-1 740 000 рублей. Буханка с 1 января подорожает до 987 000-1 255 000 рублей, а Профи можно будет купить за 1 195 000-1 593 000 рублей. «Автоновости дня» также обращает внимание на то, что в новых прайс-листах отсутствуют две комплектации Hunter: это базовой «Классик Fleet» и «Классик с блокировкой дифференциала».

Ценники на коммерческие фургоны Профи переписывали в начале декабря: тогда цены увеличились на 30-35 тысяч рублей и сообщалось, что изменение прайс-листов связаны с появлением на рынке автомобилей 2022 модельного года.

Последнее масштабное повышение рекомендованных розничных цен на все модели УАЗа было зафиксировано в ноябре и оно стало шестым с июня, когда Ульяновский автозавод переключился на ежемесячную корректировку ценников. Тогда прибавка составила 35-50 тысяч рублей.