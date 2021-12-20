АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о взрыве на заводе

Вечером в воскресенье, 19 декабря, в СМИ начали появляться сообщения о взрыве на заводе АвтоВАЗа в Тольятти: якобы в чехе чугунного литья взорвался баллон с ацетиленом, используемым для сварочных работ. Позже пресс-служба автогиганта отреагировала, опровергнув информацию о взрыве. По словам представителей завода, произошел не взрыв, а лишь разгерметизация баллона. Пострадавших нет, а производство автомобилей продолжится 20 декабря в обычном режиме.

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Речь идет о разгерметизации редуктора ацетиленового баллона, из-за чего на АвтоВАЗ была вызвана противопожарная бригада. Однако в итоге обошлось без пожара – вероятно, утечку удалось оперативно устранить.

На выпуск автомобилей инцидент с баллоном не повлиял. Сообщалось, что в воскресенье АвтоВАЗ ввел дополнительную смену на мультибрендовой линии B0 (Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero), в течение которой с нее должно было сойти около 300 автомобилей.

Таким образом предприятие попыталось частично компенсировать простои 15 и 16 декабря. Их причиной стала другая непредвиденная ситуация: сообщалось о поломке грузовика, который должен был доставить дефицитные комплектующие.