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3 часа назад

АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о взрыве на заводе

Вечером в воскресенье, 19 декабря, в СМИ начали появляться сообщения о взрыве на заводе АвтоВАЗа в Тольятти: якобы в чехе чугунного литья взорвался баллон с ацетиленом, используемым для сварочных работ. Позже пресс-служба автогиганта отреагировала, опровергнув информацию о взрыве. По словам представителей завода, произошел не взрыв, а лишь разгерметизация баллона. Пострадавших нет, а производство автомобилей продолжится 20 декабря в обычном режиме.

АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о взрыве на заводе
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Речь идет о разгерметизации редуктора ацетиленового баллона, из-за чего на АвтоВАЗ была вызвана противопожарная бригада. Однако в итоге обошлось без пожара – вероятно, утечку удалось оперативно устранить.

На выпуск автомобилей инцидент с баллоном не повлиял. Сообщалось, что в воскресенье АвтоВАЗ ввел дополнительную смену на мультибрендовой линии B0 (Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero), в течение которой с нее должно было сойти около 300 автомобилей.

Таким образом предприятие попыталось частично компенсировать простои 15 и 16 декабря. Их причиной стала другая непредвиденная ситуация: сообщалось о поломке грузовика, который должен был доставить дефицитные комплектующие.

Что касается остальных моделей, то сборку Granta уже останавливали в декабре, а СКП Niva (Niva Legend и Niva Travel) пока работают без перебоев. Vesta, выпускаемой на заводе в Ижевске, долгое время не касались проблемы с нехваткой электронных компонентов, однако под конец года они настигли и ее: предприятие отправляли в частичный простой с 8 по 11 декабря.

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