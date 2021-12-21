Загадочная «новая» модель Lada оказалась обычным Xray Cross

В официальном сообществе марки Lada в социальной сети «Вконтакте» опубликовали ответ на загадку, заданную компанией на прошлой неделе. Тогда пользователям Сети предложили определить загадочную модель по ее силуэту. Посетители ресурса выдвигали разнообразные версии. Некоторые утверждали, что бренд готовит спортивную версию Xray, а кто-то и вовсе предполагал, что компания собирается выпустить новую модель. На деле же все оказалось гораздо прозаичнее.

Фото: © Lada © Lada

В коротком видеоролике загадочный автомобиль сначала предстаёт в виде силуэта. Затем машину полностью освещают, после чего становится понятно, что перед зрителем обычный Lada Xray Cross. В подписи к видео авторы подчеркнули: «Lada Xray Cross моментально привлекает внимание, даже когда не старается это сделать».

Таким образом, компания не оправдала ожидания пользователей Сети, которые выдвигали самые разнообразные теории. Некоторые считали, что загадочной модель может быть спортивная и полноприводная версия Xray Cross. Другие же полагали, что «АвтоВАЗ» готовит абсолютно новую модель.