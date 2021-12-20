Объявлена рублевая цена кроссовера Audi SQ5 Sportback

Технически купеобразная версия Sportback повторяет обычную модель Audi SQ5, то есть оснащается бензиновым трехлитровым мотором, который выдает 354 л.с. и 500 Нм и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. До «сотни» машина разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.