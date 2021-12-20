Объявлена рублевая цена кроссовера Audi SQ5 Sportback

Российские дилеры начали принимать заказы на мощный кроссовер Audi SQ5 Sportback. Покупателям машины поступят весной 2022 года.
Технически купеобразная версия Sportback повторяет обычную модель Audi SQ5, то есть оснащается бензиновым трехлитровым мотором, который выдает 354 л.с. и 500 Нм и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. До «сотни» машина разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Базовое оснащение включает пневмоподвеску, 20-дюймовые колеса, комбинированную обивку сидений, электропривод передних кресел, трехзонный климат-контроль, виртуальные приборы, систему бесключевого доступа, парктроник, светодиодные фары и электропривод пятой двери.
Цены на кроссовер Audi SQ5 Sportback начинаются с 6 579 000 рублей, что почти на 350 тысяч дороже обычного SQ5. Конкурентами модели на российском рынке станут кроссоверы BMW X4 и Mercedes-AMG GLC Coupe.