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3 часа назад

Имеет ли право сотрудник ДПС заставить водителя прекратить видеосъёмку?

В госавтоинспекции нерадивых сотрудников не так уж и много. Но недоверие к гаишникам плотно засело в сознании российских автолюбителей. Чтобы обезопасить себя от незаконных действий сотрудников ГИБДД, водитель мог вполне законно вести съемку общения с инспектором.

Вправе ли сотрудник ДПС заставить водителя прекратить видеосъёмку?
Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В 2017 году из регламента был удален пункт, который прямо разрешал производить съемку. На этом фоне некоторые гаишники начали требовать от водителей прекратить съемку.

На самом деле запрета на съемку должностного лица при исполнении в законодательстве РФ нет. Но есть 29 статья Конституции, в которой разрешается собирать аргументы в свою защиту.

Перед началом съемки лучше предупредить патрульного. Возможно, он станет более мягким в общении и не станет к вам придираться.

При этом стоит помнить, что есть места, возле которых съемка действительно запрещена. Это секретные объекты и объекты оборонного значения.

Так или иначе, включенная камера не является причиной грубить инспектору. Отвечайте на его вопросы максимально корректно. В противном случае ваша же съемка станет аргументом для штрафа.

Бортжурнал,ГИБДД,
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