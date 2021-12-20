Вправе ли сотрудник ДПС заставить водителя прекратить видеосъёмку?

В госавтоинспекции нерадивых сотрудников не так уж и много. Но недоверие к гаишникам плотно засело в сознании российских автолюбителей. Чтобы обезопасить себя от незаконных действий сотрудников ГИБДД, водитель мог вполне законно вести съемку общения с инспектором.

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В 2017 году из регламента был удален пункт, который прямо разрешал производить съемку. На этом фоне некоторые гаишники начали требовать от водителей прекратить съемку.

На самом деле запрета на съемку должностного лица при исполнении в законодательстве РФ нет. Но есть 29 статья Конституции, в которой разрешается собирать аргументы в свою защиту.

Перед началом съемки лучше предупредить патрульного. Возможно, он станет более мягким в общении и не станет к вам придираться.

При этом стоит помнить, что есть места, возле которых съемка действительно запрещена. Это секретные объекты и объекты оборонного значения.