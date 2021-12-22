Сколько бензина расходуется на прогрев двигателя зимой

Автомобилисты в холодный сезон прогревают двигатель на холостых оборотах, для того чтобы достичь максимально комфортного температурного режима в салоне. Для этого требуется не менее 10 минут, все это время двигатель активно функционирует и расходует топливо.

Прогревочный режим топливозатратный, этот факт известен автовладельцам. Эксперты замерили объем топлива, требуемый для подобной процедуры.

В среднем малолитражный бензиновый двигатель на холостом ходу растрачивает 0,8 л/час. Это характерно для рабочего диапазона. При холодном запуске обороты повышаются, набор температуры ускоряется, вместе с тем повышается расход топлива.

Чтобы получить максимально объективные показатели, была создана топливная сборка, в нее поместили насос и добавили 1 л бензина. В эксперименте был задействован восьмиклапанный мотор мощностью 82 л.с. Автомобиль простоял ночь при температуре минус 20 градусов. Была задействована печка на 2-й скорости.