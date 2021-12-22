Сколько бензина расходуется на прогрев двигателя зимой

Автомобилисты в холодный сезон прогревают двигатель на холостых оборотах, для того чтобы достичь максимально комфортного температурного режима в салоне. Для этого требуется не менее 10 минут, все это время двигатель активно функционирует и расходует топливо.
Прогревочный режим топливозатратный, этот факт известен автовладельцам. Эксперты замерили объем топлива, требуемый для подобной процедуры.
В среднем малолитражный бензиновый двигатель на холостом ходу растрачивает 0,8 л/час. Это характерно для рабочего диапазона. При холодном запуске обороты повышаются, набор температуры ускоряется, вместе с тем повышается расход топлива.
Чтобы получить максимально объективные показатели, была создана топливная сборка, в нее поместили насос и добавили 1 л бензина. В эксперименте был задействован восьмиклапанный мотор мощностью 82 л.с. Автомобиль простоял ночь при температуре минус 20 градусов. Была задействована печка на 2-й скорости.
Далее был запущен мотор на 15 минут, за этот временной отрезок охлаждающая жидкость достигла рабочих температур. Салон прогрелся до комфортных показателей. Затем объем топлива был снова замерен. Оказалось, что за четверть часа было потрачено 450 мл бензина. Это достаточно внушительные показатели, но без этого в зимний период не обойтись.