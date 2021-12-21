Каждый третий подержанный BMW продают со скрученным пробегом

На вторичном рынке автомобили со скрученным пробегом встречаются довольно часто. Подобная мера нелегально повышает стоимость автомобиля. Исследование компании CarVertical показывает, что чаще всего продавцы скручивают пробег на автомобилях немецких марок.

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Аналитики компании CarVertical проанализировали свыше 700 000 отчетов по истории подержанных автомобилей с ноября 2020 по декабрь 2020 года. В исследовании участвовали автомобили из 18 стран, среди которых Болгария, Венгрия, Румыния, Россия, Франция, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Словакия, Словения, Эстония, Украина, Сербия, Германия, Хорватия, США и Италия.

По итогам анализа данных были названы автомобили, на которых чаще всего подвергались скручиванию пробега BMW. В первой десятке автомобилей со скрученным пробегом оказались сразу пять моделей BMW. По словам эксперта CarVertical Матаса Бузелиса, у более дорогих моделей пробег скручивают чаще, чем у дешевых.

ufocar.ru