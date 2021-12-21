Сколько зарабатывает автопроизводитель на новых машинах?

Институт экономических исследований из Мюнхена поделился довольно любопытным исследованием. Экономисты посчитали, какой процент собственной прибыли закладывается автомобильными компаниями в стоимость продукции.

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Для своих расчётов специалисты взяли среднюю стоимость новой машины в Европе - 30 000 евро или 2,5 миллиона рублей. Так как расчёт делали немецкие эксперты, они ориентировались на местное налогообложение, а в Германии НДС составляет 19 процентов, то есть 5 700 Евро (475 тысяч рублей).

Далее идёт подсчёт материальных затрат: стоимости деталей, заработной платы сотрудников, воды и электроэнергии, конструкторских работ и вознаграждения продавцу. Прибыль дилера в ФРГ известна - это фиксированная сумма, составляющая 16,5 процента. Она берётся от стоимости автомобиля до налогов, то есть составляет 4 000 евро. 2 500 евро уходит в фонд заработной платы заводчан, 11 000 евро смежникам - производителям металла, электронных компонентов и прочих систем машины, которые поставляют прочие фирмы.

Учтя рекламный бюджет, гарантийные обязательства, выплату дивидендов акционерам, у экономистов получилась сумма в 4 614 евро (386 000 рублей), что не так уж и много.