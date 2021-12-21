Kia вывела на тесты обновленный Seltos

Компания Kia приступила к тестам обновленного Seltos на дорогах общего пользования — прототип попал в объективы шпионских камер. На первых снимках, оказавшихся в распоряжении корейского портала Autospy, можно заметить, что на новинку не пожалели камуфляжа, из-за чего сделать выводы об изменениях в дизайне затруднительно. Можно рассмотреть лишь фрагменты задних фонарей и линзованную переднюю оптику кроссовера, а также узор радиаторной решетки.

Фото: © autospy.net © autospy.net

По обилию камуфляжа спереди и сзади автомобиля можно предположить, что именно там сконцентрированы основные изменения. При этом крыша, антенна-«плавник» и оконная линия, по всей видимости, останутся прежними. Не ожидается изменений и в технической части. Зато ранее была анонсирована вседорожная версия Seltos под названием X-Line: ожидается, что такой кроссовер получит пластиковый обвес, яркую раскраску кузова с затемненными элементами вместо серебристого хрома и дополнительный декор в салоне. Дорожный просвет, скорее всего, не увеличится.

По информации инсайдеров, обновленный Kia Seltos презентуют в течение 2022 года.

autospy.net

Seltos — сравнительно новая модель. Кроссовер впервые представили в Южной Корее в 2019 году, затем он появился на рынках Австралии и Индии, а в 2020 году добрался до России. На нашем рынке модель представлена с базовым 1,6-литровым мотором мощностью 121 либо 123 лошадиные силы, а также со 149-сильным двигателем объемом 2,0 литра. Привод — передний или полный, коробки передач — шестиступенчатая «механика», автомат, вариатор либо семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Российский Seltos уже успел слегка обновиться к следующему модельному году, однако изменения свелись к замене устаревшего логотипа Kia на новый, лишенный овальной рамки. По состоянию на 20-е числа декабря модель стоит от 1 389 900 рублей.