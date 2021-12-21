Toyota отзывает тысячи автомобилей в России

Компания Toyota объявила в России сразу две отзывные кампании. Первая затронула 16 внедорожников Land Cruiser Prado, реализованных с 24 мая 2021 года по 11 июня 2021 года, вторая – 9916 кроссоверов Venza, проданных с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года. Как сообщается на сайте Росстандарта, согласовавшего отзыв, в случае с новенькими Prado речь идет о дефекте выпускного коллектора, а на Venza вновь обнаружили проблемы с подушками безопасности.

Фото: © Toyota © Toyota

Дизельных Prado акция не касается. На машинах с бензиновым мотором оказался недостаточно прочным сварной шов трубы выпускного коллектора: из-за этого она может треснуть, что приведет к утечке отработавших газов во время работы мотора на высоких оборотах – к примеру, при подъеме в гору. В результате стандарт, регулирующий нормы выбросов, может быть нарушен.

Что касается Toyota Venza, то проблемным оказался датчик системы подушек безопасности на передней водительской двери. Провода к нему протянуты через втулку, где они могут сильно сгибаться, перетираться и трескаться. В итоге может включиться контрольная лампа SRS, а боковые подушки безопасности могут не раскрыться при некоторых видах столкновения. Весной нынешнего года сотни тысяч Venza отправляли в сервис по всему миру из-за этого дефекта.

Владельцев проблемных автомобилей Toyota оповестит с помощью электронной почты или по телефону. Также можно самостоятельно проверить, подпадает ли автомобиль под сервисную акцию, сверившись со списками VIN-номеров Land Cruiser Prado и Venza.