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2 часа назад

Каждый пятый россиянин считает себя невежливым водителем

В России 79% водителей считают себя вежливыми участниками дорожного движения, говорится в результатах опроса «Авто.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru». Из числа оставшихся 14% признают, что не могут назвать себя вежливыми водителями, а 7% считают негласный этикет излишеством и полагают, что правил дорожного движения достаточно.

Каждый пятый водитель не считает себя вежливым
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Почти половина водителей (45%) водителей расстраиваются, если пропускают другую машину на дороге и не получают благодарности в ответ. При этом большая часть (54%) участников дорожного движения не обращает внимания на вежливость других.

Одним из самых популярных правил хорошего тона и автомобилистов стала благодарность другим участников движения, если те пропускают вперед и дают себя обогнать (64%). Большинство моргают «аварийкой» (60%), 17% предпочитают кивнуть, а 13% — помахать рукой.

О встречном патруле ДПС предупреждают 44% водителей, столько же готовы подвинуться и пропустить обгоняющего, если тот попросит об этом, поморгав дальним светом. Остановиться и предложить помощь согласна четверть водителей (25%) и только 12% готовы помочь при замене колеса.

Бортжурнал,ГИБДД,Газета.Ru,
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