Каждый пятый водитель не считает себя вежливым

В России 79% водителей считают себя вежливыми участниками дорожного движения, говорится в результатах опроса «Авто.ру», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru». Из числа оставшихся 14% признают, что не могут назвать себя вежливыми водителями, а 7% считают негласный этикет излишеством и полагают, что правил дорожного движения достаточно.

Почти половина водителей (45%) водителей расстраиваются, если пропускают другую машину на дороге и не получают благодарности в ответ. При этом большая часть (54%) участников дорожного движения не обращает внимания на вежливость других.

Одним из самых популярных правил хорошего тона и автомобилистов стала благодарность другим участников движения, если те пропускают вперед и дают себя обогнать (64%). Большинство моргают «аварийкой» (60%), 17% предпочитают кивнуть, а 13% — помахать рукой.