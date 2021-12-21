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2 часа назад

Завод ЗАЗ начнет сборку кроссоверов FAW Bestune T77 под своей маркой

Запорожский автомобиль уже несколько лет не выпускает автомобили под своим брендом ЗАЗ. Сейчас он производит мелкими сериями модели Lada и Renault. Однако в ближайшее время на заводе планируют начать производство кроссовера K22 под собственным брендом ЗАЗ. Основой для модели станет китайский кроссовер FAW Bestune T77. Скорее всего, это не будет абсолютно новая модель. Кроссовер FAW просто будут выпускать под брендом ЗАЗ без изменений. Также планируется производство и других моделей FAW. Напомним, ранее официальная премьера кроссовера FAW Bestune T77 состоялась в России.

ЗАЗ будет собирать FAW Bestune T77 под своим брендом
Фото: ufocar.ruufocar.ru
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