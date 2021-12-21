Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
0° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
5 часов назад

Серийный Haval X Dog лишили семи экранов в салоне

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались шпионские снимки салона серийного Haval X Dog, концептуальный прототип которого дебютировал на автосалоне в Шанхае весной этого года. Салон внедорожника заметно упростили и теперь он больше похож на модели марки Tank. Например, у одноименного шоу-кара было семь экранов в салоне, включая цифровую «приборку», огромный тачскрин мультимедийной системы, а также дисплеи на руле, центральном тоннеле и по краям передней панели. У «товарной» модели их оказалось в разы меньше.

Серийный Haval X Dog лишили семи экранов в салоне
Фото: © «Китайские автомобили»© «Китайские автомобили»

Haval продолжает расширять гамму внедорожников: к выходу на китайский рынок готовится X Dog, которая в настоящее время проходит дорожные испытания. Модель будет позиционироваться на ступень выше Big Dog (он же DaGou), который появится на российском рынке в течение 2022 года под именем Dargo. Однако по пути на конвейер X Dog растерял некоторые особенности одноименного концепта, в том числе обилие экранов в салоне.

Салон серийного Haval X Dog

На шпионских снимках запечатлен салон серийной версии модели. Можно заметить, что дисплей мультимедийной системы стал тоньше и теперь установлен отдельно от передней панели, а не интегрирован в нее. Сохранилась виртуальная «приборка» и, по всей видимости, небольшой экран в нише центрального тоннеля, однако на фотографиях он выглядит скорее как беспроводная зарядка для смартфона. Вместо руля с парой встроенных экранов — более простое рулевое колесо от упомянутого Dargo, а селектор трансмиссии позаимствовали у внедорожников суббренда Tank.

Ранее сообщалось, что X Dog поступит в продажу в Китае уже во второй половине 2022 года и, скорее всего, получит моторы объемом 1,5 и 2,0 литра, а также гибридную силовую установку. Появится ли он в России, пока неизвестно. Всего Haval запланировал пять вседорожников со словом dog в названии, и как минимум один из них до нашего рынка доберется.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители