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3 часа назад

Mercedes перейдет на водородные двигатели, но не для всех моделей

Производитель Mercedes-Benz перейдет на использование водородных моторов, но не для всех выпускаемых транспортных средств. Также концерн планирует выпускать один электрокар за другим.

Mercedes перейдет на водородные двигатели, но не для всех моделей
Фото: Car.ruCar.ru

Для Daimler эра электрификации наступила уже давно. Компания успешно освоила основные азы выпуска именно электрифицированных моделей, считая это направление одним из самых перспективных на сегодняшний день.

Переход на новое направление деятельности концерн ознаменовал показом новых EQB и EQE в сочетании с двумя концепциями электрического дизайна: Concept #1 от Smart и концептуальным EQG от Mercedes.

Использование водородных топливных элементов позволит сделать переход к электрокарам более мягким и плавным. Все действия, а также инвестирование данного направления, осуществляется поэтапно.

Выпуск автомобилей с ДВС также продолжается. На российском рынке спросом пользуются именно классические транспортные средства из-за слабого развития инфраструктуры.

Бортжурнал,Daimler,Mercedes-Benz,
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