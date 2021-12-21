Mercedes перейдет на водородные двигатели, но не для всех моделей

Производитель Mercedes-Benz перейдет на использование водородных моторов, но не для всех выпускаемых транспортных средств. Также концерн планирует выпускать один электрокар за другим.

Для Daimler эра электрификации наступила уже давно. Компания успешно освоила основные азы выпуска именно электрифицированных моделей, считая это направление одним из самых перспективных на сегодняшний день.

Переход на новое направление деятельности концерн ознаменовал показом новых EQB и EQE в сочетании с двумя концепциями электрического дизайна: Concept #1 от Smart и концептуальным EQG от Mercedes.

Использование водородных топливных элементов позволит сделать переход к электрокарам более мягким и плавным. Все действия, а также инвестирование данного направления, осуществляется поэтапно.