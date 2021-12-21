Автомобиль лишат регистрации из-за шин не по размеру

Кассационный суд подтвердил законность аннулирования регистрации автомобиля, если в его конструкцию внесены неправомерные изменения. Основанием для аннулирования стал прямоточный глушитель и низкопрофильные шины. Лишиться регистрации можно даже за колеса, которые не соответствуют рекомендованным производителем.

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Это уже давно сложившаяся и устоявшаяся практика. Просто до недавнего времени считалось, что внесением изменений в конструкцию могут быть какие-то глобальные переделки. Например, усиленные бамперы, лебедки, кустарные багажники, даже фаркоп, если он изначально не предусмотрен конструкцией транспортного средства, и его установка не была сертифицирована. Газобалонное оборудование, если его установка не оформлена должным образом также может стать причиной аннулирования регистрации автомобиля.

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В общем, за любое внесение изменений в конструкцию машины, если оно не одобрено специализированной лабораторией и в регистрационные документы не внесены эти поправки, ГИБДД вправе прекратить регистрацию. Даже если на машине установлены не предусмотренные конструкцией шторки на передних боковых стеклах или супермузыка, для которой пришлось пожертвовать подушками безопасности, а также спойлеры, по размерам схожие с крылом авиалайнера.

Но в этой истории все проще. Некий автомобилист установил на машину низкопрофильные шины, а также прямоточный глушитель, и регистрацию его автомобиля аннулировали. Но он посчитал, что сотрудники Госавтоинспекции превысили свои полномочия этим решением. Суд первой инстанции иск отклонил.

Однако апелляционный суд посчитал, что основанием для прекращения регистрации транспортного средства могут быть только изменения, внесенные в конструкцию транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения. ГИБДД не представило доказательств, что выхлопная система и шины, не предусмотренные заводом-изготовителем, влияют на безопасность дорожного движения. В материалах дела нет сведений о том, что в отношении транспортного средства проводились экспертизы, которыми был бы подтвержден факт внесения изменений в конструкцию. Он обязал ГИБДД восстановить регистрацию автомобиля.

Однако первый кассационный суд с таким решением не согласился. Он напомнил, что автомобильная техника, изготовленная в России, а также ввозимая на таможенную ее территорию, должна соответствовать техническим нормативам, установленным Техническим регламентом Таможенного союза. В регламенте определено, что исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения, является внесением изменений в конструкцию транспортного средства.

Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств определены "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

К неисправностям и условиям, при которых запрещается эксплуатация, отнесены и такие, как превышение допустимого уровня шума, установленного изготовителем. Также автомобиль должен быть укомплектован шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя. Каждая установленная шина должна соответствовать по размерности рекомендациям эксплуатационной документации и размерности колеса, на котором она смонтирована.

В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, прописан и такой вариант, когда шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

Согласно закону о регистрации транспортных средств, учет транспортного средства прекращается при выявлении внесения изменений в конструкцию.

Таким образом, регистрация транспортного средства может быть аннулирована регистрационным подразделением Госавтоинспекции в связи с внесением в конструкцию транспортного средства изменений, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, указал Первый кассационный суд.

В данном случае заводом-изготовителем на транспортное средство "Тойота Селика" (1996-1998 гг.), купе 3-дверное, размер шин предусмотрен 205/55 R15. Фактически эксплуатировались шины 225/45 R16.

Замер шумометром пределов допустимого уровня шума показал свыше 96 ДЦБ, при разрешенных 74.

Сведений о том, что вышеуказанные изменения в конструкцию принадлежащего административному истцу транспортного средства, внесены с получением соответствующего разрешения ГИБДД МВД России или иных органов, определяемых правительством Российской Федерации, не имеется. По этой причине Первый кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.