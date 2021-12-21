В США отпугивают воров с помощью открытых дверей машин

Автовладельцы в США придумали способ бороться со взломами, сообщает Inside Edition. Практика показала: чтобы отпугнуть воров, нужно оставить машину открытой.

Фото: Inside Edition/YouTube Inside Edition/YouTube

По информации СМИ, в последние месяцы в Калифорнии увеличилось число взломов автомобилей. Злоумышленники вскрывают замки, воруют из салона машин и багажников ценные вещи. Ситуация оказалась настолько напряженной, что владельцам транспортных средств пришлось думать, как не войти в число пострадавших.

По сообщениям местных жителей, теперь автолюбители убирают из машин все ценное и оставляют их открытыми, показывая, что у них нечего красть. По крайней мере, ворам не нужно будет разбивать окно или ломать замки в поисках наживы.

«В моей машине пусто. Они [грабители] сразу видят, что оттуда нечего брать», — комментирует бизнесвумен Париса Хеммат.

Некоторые собственники машин пользуются другим приемом. Они оставляют на стекле записки со словами, что внутри ничего нет, поэтому не надо бить стекла, однако и это не всегда помогает.