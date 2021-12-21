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3 часа назад

Автовладельцы в США придумали, как бороться со взломами с помощью открытых дверей машины

Автовладельцы в США придумали способ бороться со взломами, сообщает Inside Edition. Практика показала: чтобы отпугнуть воров, нужно оставить машину открытой.

В США отпугивают воров с помощью открытых дверей машин
Фото: Inside Edition/YouTubeInside Edition/YouTube

По информации СМИ, в последние месяцы в Калифорнии увеличилось число взломов автомобилей. Злоумышленники вскрывают замки, воруют из салона машин и багажников ценные вещи. Ситуация оказалась настолько напряженной, что владельцам транспортных средств пришлось думать, как не войти в число пострадавших.

По сообщениям местных жителей, теперь автолюбители убирают из машин все ценное и оставляют их открытыми, показывая, что у них нечего красть. По крайней мере, ворам не нужно будет разбивать окно или ломать замки в поисках наживы.

«В моей машине пусто. Они [грабители] сразу видят, что оттуда нечего брать», — комментирует бизнесвумен Париса Хеммат.

Некоторые собственники машин пользуются другим приемом. Они оставляют на стекле записки со словами, что внутри ничего нет, поэтому не надо бить стекла, однако и это не всегда помогает.

«Тогда у вас украдут колеса или аккумулятор», — предупредил Гаррет Том, начальник полиции Сан-Франциско.

Бортжурнал,
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