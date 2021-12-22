Как вычислить неадекватного водителя

Неадекватный водитель на дороге резко ускоряется и точно так же резко тормозит, не соблюдая дистанцию и без предупреждения перестраиваясь на соседнюю полосу. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев .

«Но существует обширная категория водителей, которые могут нарушать правила по неопытности или из-за постоянного нахождения в состоянии стресса. Они могут совершать маневры настолько осторожно и медленно, что оказываются настоящим бедствием в потоке машин», — добавил эксперт.

Васильев также порекомендовал держаться подальше от водителей, которые используют мобильный телефон при вождении и «могут настолько отрываться от реальности, что пропустят поворот, а потом, несмотря ни на что, все-таки постараются в него попасть».