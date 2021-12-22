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2 часа назад

Автоэксперт: неадекватного водителя можно определить по стилю езды

Неадекватный водитель на дороге резко ускоряется и точно так же резко тормозит, не соблюдая дистанцию и без предупреждения перестраиваясь на соседнюю полосу. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Как вычислить неадекватного водителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но существует обширная категория водителей, которые могут нарушать правила по неопытности или из-за постоянного нахождения в состоянии стресса. Они могут совершать маневры настолько осторожно и медленно, что оказываются настоящим бедствием в потоке машин», — добавил эксперт.

Васильев также порекомендовал держаться подальше от водителей, которые используют мобильный телефон при вождении и «могут настолько отрываться от реальности, что пропустят поворот, а потом, несмотря ни на что, все-таки постараются в него попасть».

Бортжурнал,Егор Васильев,
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