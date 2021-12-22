Как вытащить застрявший в снегу автомобиль

Если вы отправляетесь за город зимой, то не имеет значения, какой у вас автомобиль, – лопата для расчистки снега всегда должна быть в багажнике. Это универсальное приспособление как минимум позволит раскопать машину и развернуться, чтобы выбраться из "снежного плена" по своим следам.

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Увеличение сцепления с грунтом

В былые времена при путешествии на автомобиле за город в период распутицы или зимой у всех в багажнике лежали колесные цепи. Сегодня большинству хватает шипованной резины и полного привода, но если они не выручили, то можно попробовать обмотать колеса веревкой, и чем она толще, тем должна быть эффективней. Пропуская через диски веревку, пройдите по всей доступной поверхности шины. Веревка возьмет на себя роль зацепов и поможет выбраться из снега.

Домкрат

Процесс долгий, но беспроигрышный. Но важно соблюдать правило – устанавливайте домкрат только на твердую поверхность. Если в твердости грунта имеются сомнения, то для страховки можно подложить запаску под порог, пишет портал 110km. Приподняв автомобиль, заполните яму ветками, досками, камнями. После этого пробуйте трогаться с места.

Песок или кошачий наполнитель

От пробуксовки зимой может спасти необычная "запаска" в багажнике – пакетики с сыпучими материалами, например песком, гравием или даже наполнителем для кошачьего лотка. Просто насыпайте их под колеса, чтобы улучшить сцепление с грунтом.