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2 часа назад

Раскрыты подробности об обновленной Lada Vesta Sport

Обновленная Lada Vesta с приставкой FL (от facelifting) встанет на конвейер в марте 2022 года, а до дилеров доберется к маю. А вот спортивную версию Vesta Sport придется подождать: одновременно с началом продаж «обычной» Vesta ее снимут с производства. Как сообщает Kviring drive со ссылкой на источники в Lada Sport, рестайлинговая Vesta Sport появился только в 2023 году, причем она получит SW-версию в кузове универсал.

Появились подробности об обновленной Lada Vesta Sport
Фото: © Lada© Lada

Также сообщается, что спортивное подразделение создали для Vesta Sport более мощный двигатель, добавив 1,8-литровому агрегату титановые клапаны и заменив распредвалы. Такой мотор на стенде показал отдачу в163,7 лошадиной силы при 7000 оборотов в минуту и 186,5 Нм крутящего момента, а время разгона «Весты» сократилось на 1,5 секунды – до 8,1 секунды. Однако обновленной модели разработка не достанется, так как АвтоВАЗ счел ее внедрение слишком затратным.

Мотор Vesta Sport останется прежним: это форсированный до 145 сил 1,8-литровый ВАЗ-21179-77. Пару ему составит пятиступенчатая «механика» Renault JR-5, хотя ранее говорилось о возможном появлении шестидиапазонной механической коробки передач.

Таким образом, значительных изменений не предвидится, за исключением корректировки внешности и салона. Более того, модель ожидает деконтентинг, или удешевление комплектующих: к примеру, спортивной Vesta достанутся декоративные патрубки раздвоенного глушителя. Не исключено, что не будет и балки-усилителя заднего бампера, которой лишилась в октябре актуальная «Веста».

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