Объявлены рублевые цены Kia Mohave 2022 года

Российский офис Kia объявил о начале приема заказов на Mohave 2022 модельного года. Главным новшеством стало появление самоблокирующегося дифференциала повышенного трения на задней оси уже в стандартной комплектации, что отразилось на ценнике внедорожника. Последний раз цены на него переписывали в ноябре, и тогда за Mohave просили минимум 3 959 900 рублей. Теперь же стартовая стоимость модели превысила четыре миллиона: актуальные на конец декабря цены лежат в диапазоне от 4 079 900 до 4 524 900 рублей.

Фото: © Kia © Kia

Что касается блокировки дифференциала, то она повышает внедорожный потенциал модели и улучшает стабильность движения по неоднородным покрытиям, уточняют в Kia. Кроме того, в версии 2022 модельного года Mohave обзавелся заводским телематическим комплексом Kia Connect — он позволяет запускать двигатель со смартфона (с помощью фирменного приложения), а также дистанционно активировать климат-контроль, управлять обогревом и закрытием дверей. В приложении отображается актуальная информация о статусе состояния всех систем автомобиля и его местоположение.

Как и прежде, внедорожник доступен в четырех комплектациях (Luxe, Prestige, Premium и Premium+) и оснащается безальтернативным трехлитровым дизелем V6 мощностью 249 лошадиных сил. Пару мотору составляет восьмидиапазонный автомат. Предусмотрен подключаемый полный привод с системой выбора режимов движения Terrain Mode Select.