«Алмаз-Антей» запатентовал дизайн электрокроссовера

В начале осени этого года стало известно, что российский концерн «Алмаз-Антей», разрабатывающий системы воздушно-космической обороны, займется созданием гражданских автомобилей, в частности упоминался гибрид E-NEVA. Теперь же в базе Роспатента появился охранный документ с изображениями машины, обозначенной как «электромобиль класса „внедорожник“». Патентообладателем указано Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр концерна ВКО „Алмаз-Антей“ — Обуховский завод».

Фото: © ФИПС © ФИПС

Можно предположить, что на патентных изображениях — одна из двух подтвержденных ранее модификаций E-NEVA. Осенью для модели заявили газовую версию с электропередачей, которая при полной заправке бака топливом сможет проехать больше тысячи километров.

ФИПС

ФИПС

Вторым вариантом был электрогазомобиль, оборудованный 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт-часов. По предварительным данным, запас хода такой E-NEVA составит около 800 километров, а с места до 100 километров в час она может разгоняться за 8,5 секунды. Вероятно, на патентных изображениях запечатлен именно такой автомобиль.

«Алмаз-Антей» запатентовал дизайн четырехдверного вседорожника — вероятно, это компактный либо среднеразмерный кроссовер. Спереди и на корме автомобиля можно заметить сплошную полосу, соединяющую оптику, которая протянулась во всю ширину кузова. Крышу венчает небольшой спойлер, а задние стойки оформлены необычно — на них можно заметить паттерн из горизонтальных линий. Этот узор повторяется и на колесных дисках.