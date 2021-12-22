Работающий на метане «Рено Логан» готовится к выходу на рынок

Газовую версию российского седана Logan компания Renault представила публике в 2019 году, но лишь сейчас объявлена дата продаж — новинка будет доступна у дилеров в начале 2022 года.

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Седан Renault Logan CNG оснащается восьмиклапанным мотором 1.6, который на бензине выдает 82 л. с., однако мощность, которую развивает двигатель при работе на метане, пока неизвестна. Трансмиссия — пятиступенчатая механическая коробка передач.

90-литровый баллон для метана расположен за спинками задних сидений, сохранен и 50-литровый бензобак. Машина запускается на бензине, а затем автоматически переключается на газ. Когда метан заканчивается, электроника вновь переводит мотор на бензин. Суммарный запас хода такого «Логана» превышает 1000 километров.

wroom.ru

Седан Renault Logan CNG будет доступен только в комплектации Life, включающей две подушки безопасности, АБС, центральный замок, кондиционер, передние электростеклоподъёмники, бортовой компьютер.