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1 час назад

Седан «Рено Логан», работающий на метане, готовится к выходу на российский рынок

Газовую версию российского седана Logan компания Renault представила публике в 2019 году, но лишь сейчас объявлена дата продаж — новинка будет доступна у дилеров в начале 2022 года.

Работающий на метане «Рено Логан» готовится к выходу на рынок
Фото: wroom.ruwroom.ru

Седан Renault Logan CNG оснащается восьмиклапанным мотором 1.6, который на бензине выдает 82 л. с., однако мощность, которую развивает двигатель при работе на метане, пока неизвестна. Трансмиссия — пятиступенчатая механическая коробка передач.

90-литровый баллон для метана расположен за спинками задних сидений, сохранен и 50-литровый бензобак. Машина запускается на бензине, а затем автоматически переключается на газ. Когда метан заканчивается, электроника вновь переводит мотор на бензин. Суммарный запас хода такого «Логана» превышает 1000 километров.

wroom.ru

Седан Renault Logan CNG будет доступен только в комплектации Life, включающей две подушки безопасности, АБС, центральный замок, кондиционер, передние электростеклоподъёмники, бортовой компьютер.

Автомобиль Logan CNG станет результатом совместной работы российского подразделения Renault и ГК «АТС», являющейся поставщиком газобаллонных установок. Производство метановой версии модели организуют на заводе в Тольятти, а цены будут объявлены ближе к старту продаж.

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