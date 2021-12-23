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1 час назад

Lada Niva покажут на международном автосалоне в Токио

В скором времени на международной выставке автомобилей в Токио будет представлен новый внедорожник. Это будет классическая Lada Niva, но в данном случае ее модифицировали специально для японского рынка.

Lada Niva покажут на международном автосалоне в Токио
Фото: Car.ruCar.ru

Что конкретно было доработано, неизвестно, производители данную информацию разглашать пока не спеша.

Силовая установка скорее всего осталась без изменений. Автомобиль уже прошел сертификацию, но каким образом это происходило тоже остается загадкой. Модель в данный момент уже доступна для продажи. Транспортное средство оснащено двигателем объемом 1.7 литра.

Токийский автосалон откроет свои двери 14 января 2022 года.

Бортжурнал,Lada,
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