ГИБДД напомнила, что будет с неплательщиками штрафов

С января по декабрь инспекторы столичной Госавтоинпекции совместно с судебными приставами привлекали к ответственности около 340 тыс. нарушителей ПДД, не вовремя заплативших штрафы, сообщается на официальном сайте ГИБДД Москвы.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости» Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

«За 11 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений ДПС составлено более 337 тыс. административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — отметили в столичной Госавтоинпекции.

В ГИБДД напомнили что, несвоевременная оплата штрафа (позднее 60 суток с момента вступления постановления в силу), грозит нарушителю наложением штрафа в двойном размере от суммы задолженности, но не менее 1 тыс. рублей, административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов.