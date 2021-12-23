ГИБДД напомнила, что будет с неплательщиками штрафов

С января по декабрь инспекторы столичной Госавтоинпекции совместно с судебными приставами привлекали к ответственности около 340 тыс. нарушителей ПДД, не вовремя заплативших штрафы, сообщается на официальном сайте ГИБДД Москвы.
«За 11 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений ДПС составлено более 337 тыс. административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — отметили в столичной Госавтоинпекции.
В ГИБДД напомнили что, несвоевременная оплата штрафа (позднее 60 суток с момента вступления постановления в силу), грозит нарушителю наложением штрафа в двойном размере от суммы задолженности, но не менее 1 тыс. рублей, административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что проверка у водителя неоплаченных штрафов проводится не только при его остановке сотрудником ДПС, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий в подразделения ГИБДД.