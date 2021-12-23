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1 час назад

ГИБДД напомнила, что будет с неплательщиками штрафов

С января по декабрь инспекторы столичной Госавтоинпекции совместно с судебными приставами привлекали к ответственности около 340 тыс. нарушителей ПДД, не вовремя заплативших штрафы, сообщается на официальном сайте ГИБДД Москвы.

ГИБДД напомнила, что будет с неплательщиками штрафов
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

«За 11 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений ДПС составлено более 337 тыс. административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — отметили в столичной Госавтоинпекции.

В ГИБДД напомнили что, несвоевременная оплата штрафа (позднее 60 суток с момента вступления постановления в силу), грозит нарушителю наложением штрафа в двойном размере от суммы задолженности, но не менее 1 тыс. рублей, административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что проверка у водителя неоплаченных штрафов проводится не только при его остановке сотрудником ДПС, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий в подразделения ГИБДД.

Бортжурнал,ГИБДД,
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