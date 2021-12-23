Двигатель не заводится: как использовать "быстрый старт"

Причины проблем с запуском двигателя в холодную погоду могут быть самые разные: от разряженного аккумулятора до залитых свечей. Если же затруднения связаны с топливновоздушной смесью в двигателе, многим автовладельцам способен помочь "быстрый старт" ("быстрый запуск"). Эксперты рассказали, как правильно использовать подобные средства.

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В каком случае поможет "быстрый старт"

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В первую очередь, следует определить, с чем связана проблема запуска двигателя. Если разряженный аккумулятор, неисправные свечи и масло неподходящей вязкости исключаются, причина может крыться в формировании неправильной пропорции топливовоздушной смеси. В этом случае "быстрый старт" поможет сформировать нужный баланс внутри двигателя и запуститься.

Из чего состоит "быстрый старт"

Это высокогорючее средство, которое помогает воспламеняться топливной смеси, пишет "За рулем". Чаще всего для производства используются различные эфиры: например, диэтиловый эфир или петролейный эфир. Также в составе могут быть газы, например пропан-бутан или гептан.

Не опасно ли это средство для двигателя?

При использовании "быстрого старта" важно читать инструкцию и не перебарщивать. При слишком долгом распылении средства могут возникнуть неисправности, в частности, поршневые кольца могут деформироваться, а клапаны – прогореть. Поэтому необходимо выбрать наименее вредное, но эффективное средство. У таких в составе, помимо эфира, содержатся смягчающие присадки, которые не позволяют смыть масляную пленку с цилиндров двигателя.

Использование "быстрого старта" с дизельными двигателями

Из-за принципиально иной системы зажигания в дизельных двигателях "быстрый старт" нужно использовать особенно аккуратно. После попадания средства на раскаленные свечи может произойти детонация в двигателе, поэтому производители рекомендуют отключать свечи накаливания, вытащив нужное реле. Также необходимо не увлекаться и использовать эфир дозированно, то есть предпринимать не больше двух попыток завестись с ним.