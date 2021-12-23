До России доберется обновленный Chevrolet Traverse

Компания Chevrolet обновила большой трехрядный кроссовер Traverse, который продается в России с 2018 года, — в США модель пережила рестайлинг еще в прошлом году, а в 2022 году посвежевший Traverse доберется и до нашего рынка. Изображения и некоторые подробности о новинке уже появились на сайте марки: автомобиль изменился снаружи и внутри, а также обзавелся ранее не представленными в стране версиями. Мотор прежний — в России кроссовер предложат с бензиновым двигателем V6 3.5 в паре с девятидиапазонным автоматом.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

Обновленный Traverse можно узнать по слегка модернизированной решетке радиатора, иному переднему бамперу, подретушированной передней и задней оптике, а также по новым противотуманкам-«бумерангам». В салоне появилась другая панель приборов и более современный мультимедийный комплекс. В зависимости от уровня исполнения, для Traverse предусмотрены трехзонный климат-контроль, кожаный салон, двухсекционный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и набор электронных ассистентов: системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и мониторинга мертвых зон.

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Traverse доступен в России с семи- либо восьмиместным салоном.

Chevrolet

Chevrolet

На российском сайте Chevrolet упоминаются спортивные версии Sport Edition и Redline Edition, которых прежде у Traverse на нашем рынке не было. Исполнение Sport Edition базируется на комплектации LT и предусматривает 18-дюймовые диски, рейлинги на крыше, «гриль» другого дизайна и черные шильдики, указывающие на принадлежность к особой версии. Redline Edition основан на исполнении Premier и отличается от прочих черными элементами в декоре, в том числе затемненной радиаторной решеткой. Размерность дисков у такого Traverse — 20 дюймов.

В движение кроссовер приводит прежняя 3,5-литровая бензиновая «шестерка» мощностью 318 лошадиных сил, которая обеспечивает Traverse разгон с места до 100 километров в час за 7,6 секунды. Привод — полный, коробка передач — девятискоростной автомат. Дореформенный Chevrolet Traverse стоит в России от 3 909 900 рублей.