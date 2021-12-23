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1 час назад

За тюнинговый УАЗ "Хантер" просят 3 млн рублей

Редкую модификацию рамного внедорожника УАЗ "Хантер", которая называется Jungle Edition, выставили на продажу на сайте Autoscout24.de. Такое исполнение "Хантеров" Ульяновский автозавод выпускает небольшими партиями специально для внешних рынков.

За тюнинговый УАЗ "Хантер" просят 3 млн рублей
Фото: autoscout24.deautoscout24.de

Jungle Edition практически идентичен предлагаемой в России версии "Экспедиция". Такой автомобиль, напомним, подготовлен для экстремального бездорожья. Продаваемая в Германии машина выпущена в 2021 году и стоит 38 тысяч евро, т.е. почти 3,2 млн рублей по нынешнему курсу.

autoscout24.de

Отличия от стандартного УАЗа - передний силовой бампер, наличие кенгурятника, экспедиционного багажника на крыше, шноркеля и защиты от попадания воды в двигатель, силовые пороги, специальные внедорожные шины с развитым протектором, расширители колесных арок типа "лаптер", усиленные полуоси и подвески, увеличенный клиренс и др. Jungle Edition также имеет окраску кузова специальным полиуретановым составом (не боится царапин и легких ударов).

autoscout24.de

По части агрегатов отличий от стандартного "Хантера" нет - 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ-409 мощностью 135 л.с., 5-ступенчатая механическая коробка передач BAIC, постоянный задний привод и жестко подключаемый передний. Есть также понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

Бортжурнал,УАЗ,
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