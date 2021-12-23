Lada 2121 — самый популярный автомобиль в сегменте SUV с пробегом

В марочной структуре продаж на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников лидирует Toyota : 13 735 перепроданных SUV (+26%). Чуть меньше было перепродано SUV марки Lada — 13 472 ед. (+18,5%). Перепродажи марки Nissan на рынке б/у SUV в России выросли на 8,6% до 11 460 ед. В топ-5 марок вторичного рынка кроссоверов и внедорожников входят Chevrolet - 8955 перепроданных авто (+2,4%) и Hyundai — 7255 машин (+19,3%).

Lada 2121 остается самым востребованным автомобилем на рынке SUV с пробегом в России. В ноябре этого года покупатели приобрели 10 054 подержанных внедорожника Lada 2121, на 16% больше, чем годом ранее — 8666 ед. Второе место в рейтинге сегменте заняла модель Chevrolet Niva, перепродажи которой выросли в указанный период на 3,8% с 7716 до 8010 ед. Третье место у Toyota RAV4, которая была перепродана за месяц в количестве 4514 ед., что оказалось на 11% больше результата прошлого года (4060 ед.). Внедорожник Toyota Land Cruiser занял 4-е место в этом рейтинге, показав рост перепродаж в размере +29,8% с 3442 до 4467 ед. В топ-5 вошел также Nissan X-Trail, показавший рост перепродаж на 19,8% с 3172 до 3799 шт.