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3 часа назад

Skoda повысила цены на весь модельный ряд

Перед новым годом российское представительство чешской марки Skoda изменило цены на весь модельный ряд. Новые рекомендованные розничные цены уже появились на официальном сайте Skoda в России.

Skoda повысила цены на весь модельный ряд в России
Фото: РИА Новости/Максим БлиновРИА Новости/Максим Блинов

Так, самая доступная модель Skoda Rapid подорожала от 4 до 24,4 тысяч рублей. Популярная Skoda Octavia подорожала на 1-13 тысяч рублей, при этом из линейки убрали комплектацию Active Plus с турбированным двигателем 1,4 литра, который сочетался с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатым автоматом.

Флагман Skoda Superb прибавил в цене от 3 до 24 тысяч рублей. Минимальное подорожание коснулось кроссовера Skoda Kodiaq, который прибавил от 5 до 8 тысяч рублей. Кроссовер Skoda Karoq подорожал от 3 до 11,7 тысяч рублей, а также лишился версий Active с турбомоботором, восьмиступенчатым автоматом, DSG и полным приводом.

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