Skoda повысила цены на весь модельный ряд в России

Перед новым годом российское представительство чешской марки Skoda изменило цены на весь модельный ряд. Новые рекомендованные розничные цены уже появились на официальном сайте Skoda в России.
Так, самая доступная модель Skoda Rapid подорожала от 4 до 24,4 тысяч рублей. Популярная Skoda Octavia подорожала на 1-13 тысяч рублей, при этом из линейки убрали комплектацию Active Plus с турбированным двигателем 1,4 литра, который сочетался с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатым автоматом.
Флагман Skoda Superb прибавил в цене от 3 до 24 тысяч рублей. Минимальное подорожание коснулось кроссовера Skoda Kodiaq, который прибавил от 5 до 8 тысяч рублей. Кроссовер Skoda Karoq подорожал от 3 до 11,7 тысяч рублей, а также лишился версий Active с турбомоботором, восьмиступенчатым автоматом, DSG и полным приводом.