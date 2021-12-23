Skoda повысила цены на весь модельный ряд в России

Перед новым годом российское представительство чешской марки Skoda изменило цены на весь модельный ряд. Новые рекомендованные розничные цены уже появились на официальном сайте Skoda в России.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов РИА Новости/Максим Блинов

Так, самая доступная модель Skoda Rapid подорожала от 4 до 24,4 тысяч рублей. Популярная Skoda Octavia подорожала на 1-13 тысяч рублей, при этом из линейки убрали комплектацию Active Plus с турбированным двигателем 1,4 литра, который сочетался с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатым автоматом.