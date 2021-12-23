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2 часа назад

Появились изображения преемника китайского УАЗ «Хантер»

Китайский внедорожник Beijing BJ212 - это аналог российской модели УАЗ "Хантер". В этом году выпуск BJ212 был прекращен окончательно. При этом, представители компании BAIC заверили, что в 2022 году будет представлена новая версия внедорожника.

Появились изображения преемника китайского УАЗ «Хантер»
Фото: Car.ruCar.ru

В подтверждение своих слов они выложили первые тизеры новинки.

Car.ru

Исходя из увиденного можно сделать выводы, что внешность нового внедорожника сохранит узнаваемые черты. Добавятся также некоторые мотивы от Land Rover Defender.

Свежая версия Beijing получит современное оснащение, включая светодиодную оптику и электронные ассистенты.

По силовой части, вероятнее всего, перемен ожидать не стоит. Это будут те же два турбомотора (полуторалитровый и на 2,4 литра), работающих в паре с пяти- и шестиступенчатой МКПП. Также в оснащении останется полноприводная система part-time.

Стоит отметить, что аналог нашего ГАЗ-69 выпускали в Китае с 1965 года. Над обновлением BJ212 конструкторы работали полтора года.

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