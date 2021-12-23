Появились изображения преемника китайского УАЗ «Хантер»

Китайский внедорожник Beijing BJ212 - это аналог российской модели УАЗ "Хантер". В этом году выпуск BJ212 был прекращен окончательно. При этом, представители компании BAIC заверили, что в 2022 году будет представлена новая версия внедорожника.

Фото: Car.ru Car.ru

В подтверждение своих слов они выложили первые тизеры новинки.

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Исходя из увиденного можно сделать выводы, что внешность нового внедорожника сохранит узнаваемые черты. Добавятся также некоторые мотивы от Land Rover Defender.

Свежая версия Beijing получит современное оснащение, включая светодиодную оптику и электронные ассистенты.

По силовой части, вероятнее всего, перемен ожидать не стоит. Это будут те же два турбомотора (полуторалитровый и на 2,4 литра), работающих в паре с пяти- и шестиступенчатой МКПП. Также в оснащении останется полноприводная система part-time.