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1 час назад

General Motors переведет на электротягу классические автомобили, пассажирский, морской и даже технический транспорт

Концерн General Motors объявил о новой стратегии электрификации, которая помимо разработки новых электрокаров затронет морской и аэропортовый транспорт, а также старые машины, работающие на двигателях внутреннего сгорания. По мнению представителей компании, развитие собственных «зеленых технологий» позволит корпорации выйти далеко за пределы автомобильного рынка.

GM намерен выйти далеко за пределы автомобильного рынка
Фото: © General Motors© General Motors

Первая концепция, предложенная GM, получила название eCrate. Она подразумевает перевод на электротягу классических автомобилей, работающие на ДВС. Специалисты уже успешно опробовали технологию на Chevrolet El Camino 1972 года, спорткаре COPO Camaro, а также пикапе C 10 1962 года выпуска и других моделях Chevrolet. Кроме того, компания планирует адаптировать батарейную тягу на промышленном и дорожном транспорте, а также для аэропортовых наземных машин.

В частности, специалисты собираются электрифицировать багажные тягачи, пассажирские микроавтобусы и погрузчики.

Еще одним направлением развития «зеленых технологий» концерн видит в применении электрических технологий на водном транспорте и морских судах. В этой области инженеры планируют сотрудничать с американской фирмой Pure Watercraft, которая специализируется на разработке плавательных средств на электротяге. По мнению представителей GM, к 2030 году потенциальный рынок для электрификации достигнет 20 миллиардов долларов.

В середине декабря правительство США представило план, который подразумевает установку 500 000 зарядных станций для электромобилей по всей стране. На развитие доступной среды для «зеленого транспорта» специалисты потратят 7,5 миллиарда долларов.

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