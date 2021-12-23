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28 минут назад

СберЛизинг предлагает Audi e-tron

СберЛизинг предлагает приобрести в лизинг полностью электрический автомобиль Audi модельного ряда e-tron, который воплотил в себе самые последние и прогрессивные разработки компании, легендарный дизайн и заботу об окружающей среде. Стоимость электрокара стартует от 6 610 000 млн рублей. Автомобиль можно оформить в лизинг с нулевым первоначальным взносом на срок до 5 лет.

СберЛизинг предлагает Audi e-tron
Фото: Сбербанк ЛизингСбербанк Лизинг

Экономичность, экологичность и комфорт – это только часть факторов, которые побуждают потребителя сделать выбор в пользу e-tron.

Audi e-tron первый полностью электрический полноразмерный кроссовер, сочетающий в себе спортивный характер и повседневную практичность. Благодаря широким возможностям зарядки автомобиля, клиенты смогут наслаждаться свободой передвижения на электрической тяге без компромиссов.

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «Будущее уже наступило – современным потребителям доступны автомобили самого высокого уровня комфорта и при этом абсолютно безопасные для окружающей среды. Электрокары Audi являются одними из флагманов данного рынка, сочетающие в себе лучшие наработки и опыт производителя».

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про предложения Audi.

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