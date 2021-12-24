Нужен ли автовладельцам электрогазкар от военного холдинга?

«Сейчас сделать электромобиль, в принципе, может любая компания, у которой есть минимальный набор каких-то станков, оборудования и научных кадров. Он гораздо проще обычного бензинового автомобиля или дизельного, в нем меньше деталей в несколько раз. Все основные компоненты для него — батарейку, мотор, софт — можно купить просто на рынке. В этом смысле новинка ничем особо не удивляет, просто это еще один самонаборный конструктор, который теперь сделала компания, которая занималась оборонным вооружением. Те характеристики, которые заявляются, это расчетные характеристики, которые у автомобиля предположительно будут. Знаете, можно рассчитать, что он будет до 1000 километров в час разгоняться, но одно дело сказать, а другое — сделать. Понятно, что он не будет стоить дешево, потому что от емкости батареи зависит цена до половины автомобиля, здесь батарея предполагается большая. Ну а если этот автомобиль будет стоить несколько миллионов рублей, тогда почему я должен его покупать, если я могу купить из Японии Nissan Leaf чуть подержанный за 700 тысяч рублей, проверенный, годами испытанный и очень надежный, очень удобный, неприхотливый электромобиль. Я уже сбился со счета, какая это по очереди попытка сделать электрокар в России, их было много, все они примерно одинаковой степени неудачности были, и все потерпели фиаско. В этом смысле, наверное, этот автомобиль, скорее всего, разделит их же участь».