Нужен ли автовладельцам электрогазкар от военного холдинга?

В России выйдет еще один современный автомобиль. Его производитель — концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» — утверждает, что электромобиль сможет разгоняться почти до 200 километров в час, а набирать скорость до 60 километров в час он будет менее чем за три секунды.
На одной зарядке E-NEVA проедет более 450 километров. Этот автомобиль называют электрогазкаром, потому что машина будет выпускаться в трех модификациях: электрической, на природном газе и водороде.
Вряд ли производство электромобилей от военного холдинга станет серийным, считает автоэксперт Артем Бобцов:
«Сейчас сделать электромобиль, в принципе, может любая компания, у которой есть минимальный набор каких-то станков, оборудования и научных кадров. Он гораздо проще обычного бензинового автомобиля или дизельного, в нем меньше деталей в несколько раз. Все основные компоненты для него — батарейку, мотор, софт — можно купить просто на рынке. В этом смысле новинка ничем особо не удивляет, просто это еще один самонаборный конструктор, который теперь сделала компания, которая занималась оборонным вооружением. Те характеристики, которые заявляются, это расчетные характеристики, которые у автомобиля предположительно будут. Знаете, можно рассчитать, что он будет до 1000 километров в час разгоняться, но одно дело сказать, а другое — сделать. Понятно, что он не будет стоить дешево, потому что от емкости батареи зависит цена до половины автомобиля, здесь батарея предполагается большая. Ну а если этот автомобиль будет стоить несколько миллионов рублей, тогда почему я должен его покупать, если я могу купить из Японии Nissan Leaf чуть подержанный за 700 тысяч рублей, проверенный, годами испытанный и очень надежный, очень удобный, неприхотливый электромобиль. Я уже сбился со счета, какая это по очереди попытка сделать электрокар в России, их было много, все они примерно одинаковой степени неудачности были, и все потерпели фиаско. В этом смысле, наверное, этот автомобиль, скорее всего, разделит их же участь».
Длина будущего электромобиля составит 4,5 метра, что соответствует габаритам среднеразмерного кроссовера. Шасси для него создал Обуховский завод, а кузов и дизайн — Санкт-Петербургский политех.
Производитель электромобиля «Алмаз-Антей» сейчас выпускает зенитно-ракетные комплексы, в том числе С-400.
Разработка электромобиля нужна военному холдингу, чтобы увеличить долю гражданской продукции. Для сектора оборонно-промышленного комплекса по поручению президента Владимира Путина она должна составить не менее трети к 2025 году и половину к 2030-му.