Каршеринг Ситидрайв добавил 3 электромобиля Tesla Model 3 Long Range в московский парк.

Ранее такие машины появились в Сочи. Взять Tesla в аренду смогут все пользователи Ситидрайва старше 23 лет. Автомобиль будет доступен только в рамках пакетных тарифов. Стоимость аренды Tesla Model 3 на 12 часов без учета скидок составит – 10 тысяч рублей. На один день — 12 тысяч, на два — 22 тысячи рублей, на три — 30 тысяч рублей. Плюс 15 рублей за каждый километр.

После каждой аренды техники Ситидрайва будут сами заряжать автомобиль, а также проверять его техническое состояние. В случае если электромобиль разрядится во время длительной поездки, пользователю нужно будет позвонить в техподдержку сервиса — техники оперативно привезут специальный кабель или отвезут авто на зарядку, а затем вернут его обратно. Для удобства пользования Tesla в каждом автомобиле будет размещена подробная инструкция по управлению автомобилем, кроме того, пользователи всегда могут обратиться в поддержку за консультацией.

Рады дать возможность нашим московским пользователям сесть за руль легендарных электромобилей Tesla. Tesla Model 3 — это вместительные, маневренные и высокотехнологичные седаны. Уверен, что жители и гости столицы по достоинству оценят новые автомобили

Генеральный директор Ситидрайв