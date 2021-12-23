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1 час назад

Tesla – теперь в московском парке Ситидрайв

Каршеринг Ситидрайв добавил 3 электромобиля Tesla Model 3 Long Range в московский парк.

Ранее такие машины появились в Сочи. Взять Tesla в аренду смогут все пользователи Ситидрайва старше 23 лет. Автомобиль будет доступен только в рамках пакетных тарифов. Стоимость аренды Tesla Model 3 на 12 часов без учета скидок составит – 10 тысяч рублей. На один день — 12 тысяч, на два — 22 тысячи рублей, на три — 30 тысяч рублей. Плюс 15 рублей за каждый километр.

После каждой аренды техники Ситидрайва будут сами заряжать автомобиль, а также проверять его техническое состояние. В случае если электромобиль разрядится во время длительной поездки, пользователю нужно будет позвонить в техподдержку сервиса — техники оперативно привезут специальный кабель или отвезут авто на зарядку, а затем вернут его обратно. Для удобства пользования Tesla в каждом автомобиле будет размещена подробная инструкция по управлению автомобилем, кроме того, пользователи всегда могут обратиться в поддержку за консультацией.

Рады дать возможность нашим московским пользователям сесть за руль легендарных электромобилей Tesla. Tesla Model 3 — это вместительные, маневренные и высокотехнологичные седаны. Уверен, что жители и гости столицы по достоинству оценят новые автомобили

Алексей Сергеев

Генеральный директор Ситидрайв

Каршеринг Ситидрайв (ex. YouDrive) является частью сервиса городской мобильности Ситимобил (входит в O2O Холдинг VK и Сбера). Сервис краткосрочной аренды автомобилей доступен в мобильных приложениях iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк Ситидрайва насчитывает более 6000 автомобилей различных марок и классов комфортности.

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