На белорусском заводе Geely замечен седан Preface

В распоряжении белорусского «Джили-клуба» оказались фотографии нескольких экземпляров Geely Preface, сделанные на территории белорусского завода «БелДжи». Можно предположить, что белорусская сторона заинтересована в локализации модели, хотя официально о таких планах пока не сообщалось. На опубликованных снимках как минимум два разных автомобиля, белый и синий. Участники «Джили-клуба» утверждают, что белый Preface ранее замечали в окрестностях Минска, причем без камуфляжа.

Фото: © geely-club.by © geely-club.by

Preface — флагманский седан Geely, в основе которого которого лежит модульная архитектура CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместно с Volvo. По габаритам почти 4,8-метровый автомобиль можно сравнить с Volvo S60, а цены на модель в Китае лежит в диапазоне от 112,7 до 151,7 тысячи юаней (1,3-1,76 миллиона рублей по нынешнему курсу). В КНР Geely Preface предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом».

geely-club.by

Белорусский завод «БелДжи», где были замечены несколько Префейсов, производит автомобили не только для внутреннего рынка, но и для России — например, Coolray и Atlas Pro (Tugella поставляют с китайского завода марки). Не исключено, что если сборку седанов локализуют в Республике Беларусь, то рано или поздно они появятся и у российских дилеров.

Однако в графике запусков российского офиса Geely на ближайший год модель Preface не значится. Ранее в компании заявили, что единственной полноценной новинкой в 2022 году в России станет кроссовер KX11 (он же XingYue L в Китае).