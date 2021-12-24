Разметку засыпало метелью: будут ли приходить штрафы

Московские водители начали получать штрафы за пересечение разметки, которую не видно под выпавшим снегом. О таких случаях рассказал глава экспертного центра "Пробок.Нет" Александр Шумский.

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"Обычно в таких случаях камеры выключают, - отмечает общественник. - Однако бывают и сбои".

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В итоге никто разметки не видит, в том числе и камера. Дорожный самописец просто "знает", что она должна быть в определенном месте. И, соответственно, водителям прилетают штрафы.

Как бы ни работали коммунальные службы, до асфальта дороги расчистить не всегда удается. Например, довольно легко и быстро заметается желтая разметка, запрещающая парковку. Не так давно она стала применяться в столице как замена радиусам, обозначающим конец парковочной зоны перед выездами из двора. Как правило, разметка в виде полукруга в начале или конце парковки наносится в местах выезда из дворов, заявили представители МАДИ.

Стоящие на полукруге машины затрудняют проезд, ограничивают обзор знаков и сигналов светофора, что нередко приводит к ДТП. "Парковка на таких местах и ранее была запрещена Правилами дорожного движения, штрафы за это могли выписать инспекторы ГИБДД", - добавили в инспекции. То же самое и с желтыми линиями. Как разъяснили "РГ" в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, в снежную погоду штрафы за такое нарушение не выписываются. Точно такая же логика, подчеркивает Александр Шумский, должна быть и при администрировании неправильных перестроений. Например, снегом может занести и сплошную разметку, и литеру "А" на выделенных полосах, которых в столице становится все больше и больше. Конечно, в помощь водителям в этом случае знаки, но ведь не всегда есть возможность для резких перестроений, тем более зимой.

В распоряжении "Пробок.Нет" оказалось одно из штрафных писем за пересечение невидимой разметки. Водитель черного Nissan перестроился из крайнего правого ряда в левый через сплошную линию. На кадре с камеры четко обозначена неправильная траектория, однако по факту на дороге не видно ни одной линии. Камера лишь руководствуется алгоритмом. Как уже ранее писала "РГ", рассматривая подобные эпизоды, в картинке на камере просто выделяется квадрат - область, в которую автомобиль заезжать не должен. То есть сам факт наличия полос на дороге искусственный интеллект вообще не волнует. Так что если автомобилист заехал в запрещенную зону, то комплекс фиксации отмечает такой маневр как нарушение. А поскольку камера - не живой человек, нарушения разметки при невидимых линиях она не отбраковывает. Такой снимок и отправляется в центр автоматизированной фотовидеофиксации. И вот тут уже штрафные постановления формируются окончательно.

Водители, примкнувшие к обсуждению, всерьез начали опасаться штрафов за выезд на выделенку. Ведь при выезде из дворов знаки не стоят, и можно легко оказаться в зоне действия камер на автобусной полосе. А в Москве за это предусмотрен штраф - 3 тысячи рублей.

Примечательно, что еще в 2019 году федеральный Минтранс обнародовал рекомендации, в которых предполагалось не администрировать подобные нарушения в снежную погоду. К тому же, даже если камеру и не выключили, есть же "живой" инспектор, который свежим взглядом должен проверить картинку. Как правило, если на снимке не видно разметки или знака, за нарушения требования которых водителя наказывают, постановление отправляется в корзину, а не на почту. Но исключения бывают везде.

Почему же такие случаи пропускают?

"Банально замыливается глаз, - комментирует эксперт Autonews, автомобильный юрист Михаил Никитин. - Тем более что на осмотр фотоматериала у инспектора в среднем всего восемь секунд".

Так что же в таком случае делать водителю, получившему "снежный" штраф? Как считает Александр Шумский, такой штраф можно и нужно обжаловать. В базе правовой информации "Гарант" содержится образец самой жалобы и алгоритм ее подачи. С одной стороны, он кажется простым, но с другой - слишком много моментов нужно учесть. Главный из них - дорожные знаки. Если разметки нет, но есть знак "Выделенная полоса" или "Движение по полосам", то обжаловать неправильное перестроение не получится.