Завод в Тольятти готовят к производству приемника Lada Granta

Завод АвтоВАЗа в Тольятти готовят к производству модели-приемника Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd News. Так, нынешнее поколение Lada Granta будет перенесено на третью нитку конвейера, где сейчас собирают внедорожники семейства Lada Niva. Тестовый прогон неокрашенного кузова Lada Granta уже был успешно произведен.

Фото: © РИА Новости. Михаил Фомичев © РИА Новости. Михаил Фомичев

Освободившиеся же производственные мощности будут задействованы под выпуск новой модели B-класса. Приемник нынешней Lada Granta будет построен на модульной платформе CMF-B концерна Renault. Новая модель будет представлена в кузовах седан и универсал. Запуск в производство альтернативы Lada Granta запланирован на 2023 год.

Новая бюджетная модель будет дороже актуального поколения Lada Granta. Новый автомобиль предложит покупателям более высокий уровень комфорта и безопасности, а также будет оснащена широким набором электронных помощников. При этом, как ранее заявлял глава АвтоВАЗа Николя Мор, производство текщего поколения Lada Granta будет сохранено наряду с новой моделью, до тех пор пока автомобиль будет пользоваться спросом.