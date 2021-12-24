Производство нового Jeep Wagoneer началось со странного дефекта

На старте производства нового Jeep Wagoneer завод Warren Truck в Уоррене, штат Мичиган, столкнулся со странной проблемой: внедорожники сходили с конвейера с кривыми надписями Wagoneer на корме. Снимок одного из таких Wagoneer опубликовали в Twitter-аккаунте boring.cars. На нем видно, что буквы расположены не просто под неправильным углом, но и неровно по отношению друг к другу, как будто их крепили по изогнутому трафарету.
По данным Jalopnik, снимок был сделан во время предпродажной проверки качества. То есть дефект заметили и оперативно исправили, и до клиентов Wagoneer добрались уже с ровной надписью на пятой двери.
Каким образом во время сборки удалось допустить такую оплошность, неясно. Рабочие автозаводов обычно используют специальные приспособления-трафареты с выверенными пропорциями, которые прислоняют к ближайшему стыку и гарантируют ровное нанесение. Вероятно, на старте сборки модели без них по какой-то причине решили обойтись.
Это не первый случай, когда эмблема на Wagoneer озадачила пользователей Сети. Ранее Jeep пришлось объяснять, почему американский флаг на двери внедорожника размещен зеркально (звезды находятся справа, а не слева). По словам представителей бренда, это сделано специально: так флаг выглядит, когда колышется на ветру при движении вперед. К слову, такой вид флага используют и вооруженные силы США.