Производство нового Jeep Wagoneer началось со странного дефекта

На старте производства нового Jeep Wagoneer завод Warren Truck в Уоррене, штат Мичиган, столкнулся со странной проблемой: внедорожники сходили с конвейера с кривыми надписями Wagoneer на корме. Снимок одного из таких Wagoneer опубликовали в Twitter-аккаунте boring.cars. На нем видно, что буквы расположены не просто под неправильным углом, но и неровно по отношению друг к другу, как будто их крепили по изогнутому трафарету.

Фото: © boring.cars / Twitter © boring.cars / Twitter

По данным Jalopnik, снимок был сделан во время предпродажной проверки качества. То есть дефект заметили и оперативно исправили, и до клиентов Wagoneer добрались уже с ровной надписью на пятой двери.

Каким образом во время сборки удалось допустить такую оплошность, неясно. Рабочие автозаводов обычно используют специальные приспособления-трафареты с выверенными пропорциями, которые прислоняют к ближайшему стыку и гарантируют ровное нанесение. Вероятно, на старте сборки модели без них по какой-то причине решили обойтись.