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1 час назад

Роскошный электромобиль Mercedes-Benz EQS привезли в Москву

В Москве прошла презентация нового электромобиля Mercedes-Benz EQS, продажи модели начнутся в 2022 году.

Роскошный электромобиль Mercedes-Benz EQS привезли в Москву
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS дебютировал весной этого года. Это большой представительский автомобиль, по размерам похожий на S-класс, но колёсная база у новинки намного больше, да и тип кузова здесь другой, пятидверный лифтбек.

Mercedes-Benz

Особенность модели — опциональная передняя панель MBUX Hyperscreen в салоне. Под цельным изогнутым стеклом во всю ширину кузова расположены три дисплея: по одному для водителя и пассажира плюс огромный центральный экран. Естественно, кнопок и ручек здесь нет — всё управление сенсорное.

Mercedes-Benz

У «Мерседеса EQS» есть два варианта. Базовый EQS 450 оснащён одним элетромотором на задней оси, развивающим 333 л. с., а у версии EQS 580 — два электродвигателя с суммарной пиковой мощностью 523 л. с. и полный привод. Заявленный запас хода на одной зарядке — до 705 км.

Mercedes-Benz

Продажи электромобиля в России начнутся весной следующего года. Рублёвые цены на электромобиль компания пока не объявила. В Германии Mercedes-Benz EQS стоит немногим дороже длиннобазного седана S-класса, который российские дилеры сейчас продают по цене от 11 350 000 рублей.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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