Москва вошла в тройку городов мира по дороговизне парковки

Газета «Ведомости» составила рейтинг городов мира по дороговизне парковки для горожан. Оказалось, что Москва занимает в нем вторую строчку, а Санкт-Петербург входит в топ-10. Так, москвич со среднестатистическим заработком может позволить себе 205 часов парковки в центре за месяц. Если же сравнивать процент дохода, который горожане тратят на стоянку, то Москва уступает только Риге.

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Рейтинг учитывает стоимость одного часа уличной парковки в центре города в будний день и процент от средней зарплаты местных жителей. Например, москвичи вынуждены выкладывать за час парковки 0,49 процента своих доходов (в пересчете на доллары стоянка стоит 0,7-6,1 доллара), а показатель Риги составляет 0,54 процента при тарифе 1,1-5,7 доллара. Замыкает тройку Таллин, где парковка стоит 1,7-6,8 доллара и жители тратят на нее 0,46 процента зарплаты.

На четвертой строчке расположилась Манила, Филиппины, с показателем 1-2 доллара за парковку и 0,43 процента от дохода среднестатистического местного жителя. Пятая позиция досталась городу Дакка, Бангладеш — 0,9-1,2 доллара и 0,38 процента. Далее места распределены следующим образом: шестое у Скопье, Македония (0,6-1,8 доллара, 0,38 процента), седьмое у Ханоя, Вьетнам (0,4-1,5 доллара, 0,34 процента), восьмое у Санкт-Петербурга, Россия (0,5-2,6 доллара, 0,30 процента), девятое у Стамбула, Турция (0,3-1,0 доллара, 0,29 процента), а замыкает рейтинг Бухарест, Румыния (0,6-2,3 доллара, 0,26 процента).