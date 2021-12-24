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3 часа назад

Какие электромобили лучше всего сохраняют заряд в мороз?

Зимы в Китае бывают довольно лютые. Именно поэтому в стране, где четко определен курс на экологичный транспорт, решили протестировать на морозоустойчивость электромобили от различных автобрендов.

Какие электромобили лучше всего сохраняют заряд в мороз?
Фото: pixabay.compixabay.com

Всего в тесте, организованном изданием MyDrivers на севере страны, приняли участие около сорока моделей как именитых автобрендов, так и тех, которые за пределами Китая неизвестны.

Среди моделей, принимавших участие в тесте, можно отметить Tesla Model Y и Model 3, Audi e-tron, Porsche Taycan, Volkswagen ID.3, а также Geely Geometry C и Polestar 2.

Электромобили оставляли ночевать в двадцатиградусный мороз на улице. Утром приходили водитель и пассажир. Они включали штатный климат-контроль на +24 градуса и отправлялись в поездку. Нужно было ездить, пока в машине не закончится заряд.

Исследования показали, что электромобили на морозе теряли до 60% запаса хода. Самый лучший показатель из именитых моделей у Audi e-tron: остаточный запас хода составил 58,6%. А худший результат у Volkswagen ID.3 (38,9%). Tesla Model Y и Model 3 показали 47% и 42,8% соответственно.

Победу одержал китайский электрокар Wuling Hongguang Mini EV, сохранив 60,7% запаса хода.

Car.ru
Бортжурнал,Geely,Audi,Tesla,Volkswagen,Porsche,
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