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2 часа назад

“Ниву” переименовали во “Владу”. И это все ради японцев

Как это ни странно выглядит, но российские внедорожники в виде классической “Нивы” очень популярны в Стране восходящего солнца. Причина любви к данной машине та же, что и у нас. При явной простоте конструкции, она обладает неимоверным потенциалом по части проходимости.

Для японцев “Ниву” переименовали во “Владу”
Фото: Car.ruCar.ru

А еще японские почитатели марки очень любят тюнинговать нашу “Ниву”. Тут для технического творчества поле непаханое.

Car.ru

Поставкой вышеупомянутых внедорожников в Японию занимается компания Sumotori Group (Владивосток). Ее представители в беседе с журналистами упомянули, что специально для японского авторынка машину переименовали во “Владу”.

Нам, конечно, не понять всех тонкостей маркетинговых уловок, но факт остается фактом.

При этом, со слов все тех же представителей Sumotori Group, “Влада” является адаптированной моделью под требования японских экостандартов.

На автошоу в Токио доработанная Lada Vlada будет стоять рядом с современными автомобилями, напичканными электроникой и системами автономного управления.

Бортжурнал,Lada,
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