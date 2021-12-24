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1 час назад

Каких опций в подержанной машине лучше избегать

Дополнительные опции, которые в новой машине являются признаками престижа, в подержанных автомобилях могут вызвать разные проблемы. Рассмотрим опции, которых следует избегать при покупке машины с пробегом.

Каких опций в подержанной машине лучше избегать
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

Панорамная крыша или люк. Со временем подвижные соединения этих элементов изнашиваются, появляются скрипы, вибрации, а иногда ещё и течи. Сами по себе панорамные люки занижают высоту крыши на несколько сантиметров и в некоторых случаях это может быть неудобно. А с нашим климатом сквозь панорамное стекло вместо голубого неба или ночных звёзд "любоваться" можно разве что грязью. Ремонт панорамного люка - не дешёвое удовольствие.

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Низкопрофильная резина. Начать стоит с преимущества, а таковое лишь одно: внешний вид. В остальном же это совокупность недостатков. Чем тоньше просвет между ободом и покрытием - тем чувствительнее будет ездить по тому самому покрытию. Таким образом можно легко деформировать обод и встать на ремонт. К тому же, низкопрофильная резина неоправданно дорогая.

Роботизированная КПП с одним сцеплением. Переключения на агрегатах с пробегом происходят довольно резко, что практически не позволяет совершать плавные обгоны. Если парковаться в горку, машина будет скатываться, а сцепление начнёт быстрее изнашиваться.

Ксеноновая оптика. Со временем ксенон постепенно выгорает и по качеству освещения становится сопоставимым с обычным галогеном. Особенно это касается старых фар, установленных самостоятельно. Такая оптика не будет светить лучше, но гарантированно прибавит проблем с сотрудниками ГИБДД.

Штатная навигация зачастую оказывается просто бесполезной. Она строит маршруты по устаревшим картам, прокладывая их сквозь несуществующие развязки и дороги, находящиеся в ремонте. Перепрошивка всегда платная.

Пневматическая подвеска. Дорогая и очень требовательная с возрастом. Случается, что её детали приходят в негодность, и чем тратиться на дорогой ремонт, машину просто выставляют в самое высокое или низкое положение. Если есть техническая возможность, то уже спустя 7 лет эксплуатации пневматическая подвеска подлежит замене на пружинную.

Бортжурнал,ГИБДД,
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