Каких опций в подержанной машине лучше избегать

Дополнительные опции, которые в новой машине являются признаками престижа, в подержанных автомобилях могут вызвать разные проблемы. Рассмотрим опции, которых следует избегать при покупке машины с пробегом.
Панорамная крыша или люк. Со временем подвижные соединения этих элементов изнашиваются, появляются скрипы, вибрации, а иногда ещё и течи. Сами по себе панорамные люки занижают высоту крыши на несколько сантиметров и в некоторых случаях это может быть неудобно. А с нашим климатом сквозь панорамное стекло вместо голубого неба или ночных звёзд "любоваться" можно разве что грязью. Ремонт панорамного люка - не дешёвое удовольствие.
Низкопрофильная резина. Начать стоит с преимущества, а таковое лишь одно: внешний вид. В остальном же это совокупность недостатков. Чем тоньше просвет между ободом и покрытием - тем чувствительнее будет ездить по тому самому покрытию. Таким образом можно легко деформировать обод и встать на ремонт. К тому же, низкопрофильная резина неоправданно дорогая.
Роботизированная КПП с одним сцеплением. Переключения на агрегатах с пробегом происходят довольно резко, что практически не позволяет совершать плавные обгоны. Если парковаться в горку, машина будет скатываться, а сцепление начнёт быстрее изнашиваться.
Ксеноновая оптика. Со временем ксенон постепенно выгорает и по качеству освещения становится сопоставимым с обычным галогеном. Особенно это касается старых фар, установленных самостоятельно. Такая оптика не будет светить лучше, но гарантированно прибавит проблем с сотрудниками ГИБДД.
Штатная навигация зачастую оказывается просто бесполезной. Она строит маршруты по устаревшим картам, прокладывая их сквозь несуществующие развязки и дороги, находящиеся в ремонте. Перепрошивка всегда платная.
Пневматическая подвеска. Дорогая и очень требовательная с возрастом. Случается, что её детали приходят в негодность, и чем тратиться на дорогой ремонт, машину просто выставляют в самое высокое или низкое положение. Если есть техническая возможность, то уже спустя 7 лет эксплуатации пневматическая подвеска подлежит замене на пружинную.