Каких опций в подержанной машине лучше избегать

Дополнительные опции, которые в новой машине являются признаками престижа, в подержанных автомобилях могут вызвать разные проблемы. Рассмотрим опции, которых следует избегать при покупке машины с пробегом.

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Панорамная крыша или люк. Со временем подвижные соединения этих элементов изнашиваются, появляются скрипы, вибрации, а иногда ещё и течи. Сами по себе панорамные люки занижают высоту крыши на несколько сантиметров и в некоторых случаях это может быть неудобно. А с нашим климатом сквозь панорамное стекло вместо голубого неба или ночных звёзд "любоваться" можно разве что грязью. Ремонт панорамного люка - не дешёвое удовольствие.

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Низкопрофильная резина. Начать стоит с преимущества, а таковое лишь одно: внешний вид. В остальном же это совокупность недостатков. Чем тоньше просвет между ободом и покрытием - тем чувствительнее будет ездить по тому самому покрытию. Таким образом можно легко деформировать обод и встать на ремонт. К тому же, низкопрофильная резина неоправданно дорогая.

Роботизированная КПП с одним сцеплением. Переключения на агрегатах с пробегом происходят довольно резко, что практически не позволяет совершать плавные обгоны. Если парковаться в горку, машина будет скатываться, а сцепление начнёт быстрее изнашиваться.

Ксеноновая оптика. Со временем ксенон постепенно выгорает и по качеству освещения становится сопоставимым с обычным галогеном. Особенно это касается старых фар, установленных самостоятельно. Такая оптика не будет светить лучше, но гарантированно прибавит проблем с сотрудниками ГИБДД.

Штатная навигация зачастую оказывается просто бесполезной. Она строит маршруты по устаревшим картам, прокладывая их сквозь несуществующие развязки и дороги, находящиеся в ремонте. Перепрошивка всегда платная.