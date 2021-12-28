Корейские марки обогнали российские бренды на рынке новых легковушек

С января по ноябрь 2021 года российские покупатели приобрели 1 350 548 легковых машин, что, согласно данным «Автостат Инфо», на 5,3% превышает продажи за аналогичный период прошлого года — 1 282 213 ед.
В указанный период в стране было продано 324 764 ед. легковушек корейских марок, а их рыночная доля составила 24,05%. Эти показатели оказались выше результатов отечественных брендов. По данным аналитиков компании, в тот же период в стране было реализовано 318 398 российских машин, что соответствует доле в 23,58%. Третий результат показали «японцы» — 206 873 ед. авто (доля в продажах — 15,32%). В тот же период немецкие автомобили заняли рыночную долю в размере 13,12%, а их продажи выросли до 177 216 ед. Подросли показатели реализации и у «французов» — до 116 832 ед. авто (доля — 8,65%).
Количество реализованных машин китайских марок в России выросло за отчетные 11 месяцев 2021 года до 98 573 ед., а их рыночная доля составила 7,3%. Чешских машин за это время было продано в количестве 79 655 ед. (доля — 5,9%), а американских — 9460 шт. (доля - 0,7%). Машины британских брендов заняли в объеме продаж на российском авторынке 0,67% (всего 9067 ед.), а шведских — 0,63% (объем продаж — 8521 ед.).