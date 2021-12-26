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27 минут назад

Эксперты перечислили 11 самых невезучих моделей автомобилей

Журнал «За рулем» назвал 11 самых невезучих автомобилей, которые при своих достаточно неплохих характеристиках и самобытном дизайне оказались никому не нужны. Эти модели не сыскали успеха у покупателей. Машины пользовались низким спросом, хотя имели в своей конструкции передовые решения. Среди американских моделей такими стали автомобили AMC Pacer, Tucker Torpedo и Edsel, среди немецких моделей невезучими признаны Mercedes-Benz H, NSU Wankel Spider.

Эксперты перечислили 11 самых невезучих моделей автомобилей
Фото: ufocar.ruufocar.ru

Невезучими британскими автомобилями стали Aston Martin Cygnet, Jensen FF. В Швеции не нашли успеха автомобили Saab 9-4X и Volvo P1900. Однако кроме зарубежных моделей в России и СССР также были модели, которые при своей необычной внешности и технических решениях оказались незаслуженно забыты. Такими моделями стали микроавтобус «Старт» и ГАЗ-3111 «Волга».

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