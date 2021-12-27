Hummer: военный символ США стал углеродно-нейтральным

В США произведена первая партия пикапов под возрожденным брендом Hummer. На волне стремления к углеродной нейтральности и спустя 12 лет после закрытия марки концерн General Motors разработал принципиально новый автомобиль — с узнаваемым дизайном, но полностью электрической силовой установкой мощностью в тысячу лошадиных сил. Машину непременно привезут и в Россию – по крайней мере силами «серых» дилеров, выяснила «Газета.Ru».
Первая партия пикапов GMC Hummer 2022 модельного года построена и готова к доставке клиентам, сообщил концерн General Motors. В 2023 году в модельном ряду Hummer, ставшего суббрендом GMC, появится и внедорожник – предзаказы на пятидверную версию автомобиля с идентичным дизайном уже принимаются.
Для концерна GM, прошедшего в ходе кризиса 2008–2009 годов процедуру банкротства и вынужденного тогда закрыть марку Hummer, возрождение бренда становится символом перехода к электрическим технологиям.
Бренд Hummer был основан в 1992 году на волне военных успехов американцев на Ближнем Востоке — за год до этого прошла военная операция «Буря в пустыне».
На начальном этапе клиентам предлагалась, по сути, гражданская версия армейского внедорожника HMMWV — за время производства Hummer H1 оснащался пятью различными бензиновыми и дизельными моторами рабочим объемом от 5,7 до 6,6 литра.
Десять лет спустя появился Hummer H2, уже полностью гражданский — с военным прародителем его роднил в основном только брутальный дизайн. В 2005-м дебютировал более легкий Hummer H3, построенный на агрегатах пикапа Chevrolet Colorado. Эта модель и выпускалась дольше других — до середины 2010 года. Хотя еще в 2009-м, на фоне банкротства GM, автоконцерн объявил о желании избавиться от этой марки наряду с несколькими другими, включая Pontiac, Saab, Opel и Saturn.
Вскоре после объявления о банкротстве GM сообщалось, что на Hummer нашелся покупатель — китайский конгломерат Sichuan Tengzhong, однако в итоге сделка сорвалась и Hummer был закрыт.
О возрождении Hummer в качестве суббренда GMC было объявлено в 2020 году, однако премьера готового автомобиля откладывалась из-за пандемии.
Для электрического внедорожника была создана отдельная платформа Ultium: в максимальной комплектации GMC Hummer оснащается тремя электродвигателями суммарной мощностью 1000 лошадиных сил, крутящим моментом в 15,5 тыс. Нм. Машина получила полноуправляемое шасси.
Задние колеса автомобиля могут поворачиваться на 10 градусов — это означает, что автомобиль способен немного смещаться по диагонали, пробираясь по узким тропам. Максимальный запас хода электрического пикапа составляет 350 миль (563 км).
Помимо этого автомобиль снабжен пневмоподвеской с регулируемым дорожным просветом и специальным режимом, в котором разгон до 100 км/ч составляет 3 секунды.
«Продвинутый» круиз-контроль позволит внедорожнику двигаться в автономном режиме по территориям США и Канады.
«Мы смогли оперативно представить этот автомобиль на рынке, тем самым приблизив GM к полностью электрическому будущему еще на один шаг, — заявил президент GM Марк Ройс. – Благодаря платформе Ultium GMC Hummer обладает непревзойденными возможностями».
Серийный выпуск новой разработки General Motors не раз откладывался из-за эпидемии коронавируса. Президент США Джозеф Байден лично протестировал GMC Hummer EV во время поездки в Детройт в конце ноября.
«Знаете, до сих пор Китай лидировал в этой гонке», — сказал Байден о производстве электромобилей.
Благодаря принятию новых законов, регламентирующим развитие зарядной инфраструктуры, ситуация изменится в пользу США, подчеркнул он.
Эксперты пока затрудняются оценить рыночные перспективы электрического пикапа даже на американском рынке. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, Hummer, несмотря на прожорливые моторы и огромную снаряженную массу, был легендарной, культовой моделью. Переход на электротягу может быть воспринят американскими поклонниками этого внедорожника как отход от неких традиционных ценностей.
«Думаю, что это больше некий тренд в свете разработок электропикапов Ford и Tesla. Скорее, определенная имиджевая история», — считает Бургазлиев.
В России такие машины пользовались бы небольшим, но устойчивым спросом, уверен он. По словам эксперта, в России есть определенное число фанатов Hummer, которые переживали по поводу прекращения выпуска этого внедорожника. И электрический пикап под брендом Hummer вполне мог бы их заинтересовать, сказал Бургазлиев.
Серые дилеры отмечают интерес россиян к подобным машинам. Как рассказали «Газете.Ru» в компании «Пикап Центр», которая специализируется на импорте и продаже легковых грузовиков из Америки, Hummer на электротяге уже заказаны для России и в следующем году появятся в шоу-руме.
«Мы обязательно привезем электрический Hummer в Россию, уже внесли за него предоплату.
Когда именно этот автомобиль прибудет к нам, пока сказать сложно: все зависит от логистики», — сообщила «Газете.Ru» менеджер по развитию и рекламе компании Анастасия Быкова.
На запрос «Газете.Ru» относительно перспектив GMC Hummer в российском офисе GM оперативно ответить не смогли.